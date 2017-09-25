25 سبتمبر

٭ 25/9/1954: حصل اول طيار كويتي على شهادته الاولى للطيران من نادي الطيران الكويتي للهواة ثم شهادة طيار تجاري من بريطانيا واصبح فيما بعد اول طيار حربي كويتي.

٭ 25/9/1973: صدر القانون رقم 9 لسنة 1973 في شأن المحافظة على الثروة البترولية.

٭ 25/9/1979: صدور مجموعة طوابع بمناسبة مرور 25 عاما على انشاء مدارس رياض الاطفال في الكويت.

٭ 25/9/1988: صدر مرسومان اميريان في شأن نقل تبعية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت الى وزارة التعليم العالي.

٭ 25/9/1997: الكويت تنضم الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد والتصحر وخصوصا في افريقيا.

٭ 25/9/1997: الكويت تفوز بعضوية مجلس ادارة المنظمة العالمية لمشاركة المواطن المعروفة باسم سيفيكاس والتي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

٭ 25/9/2001: فريق طبي كويتي ينجح في مركز البحر للعيون في اجراء اول عملية جراحية لاصلاح انفصال الشبكية لطفل خديج وزنه لا يتعدى 750 غراما ولد ولادة مبكرة.

٭ 25/9/2002: افتتاح المكتب الاعلامي الكويتي في الاردن.



(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم د.صالح العجيري د.محمد احمد عيسوي ـ عبدالعزيز بدر (بوهندي)