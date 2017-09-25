فرديناند زيبلن مخترع المنطاد

صاحب أول بالون هوائي سمي «المنطاد»، هو فرديناند تسيبلن او زيبلن كما اشتهر، وقد عرف المنطاد باسمه، ولد في يوليو 1838 في كونستانس، درس صناعة الآلات والكيمياء والعلوم السياسية في ألمانيا في جامعتي شتوتغارت وتوبنجن، كما درس في المدرسة الحربية في لودفيج بورج، خدم في الجيش الملكي وترقى عام 1858 الى رتبة فارس، وقام بعدها برحلات عسكرية دراسية الى الخارج، شارك في الحرب الأهلية في اميركا الشمالية بين عامي 1861 و1865 الى جانب الشماليين، وعايش لاول مرة قذائف البالونات النارية وشارك في الحرب الألمانية ـ الفرنسية عام 1866 ثم 1870، وتفرغ منذ العام 1873 لتطوير ما سماه «السفن الهوائية».

أصبح المبعوث الرسمي للبلاط الملكي الألماني في البرلمان ببرلين، لكنه ظل يحلم بصناعة السفن الهوائية التي تنقل الناس جوا تماما كما تنقلهم بحرا، ولتحقيق حلمه أسس في العام 1898 جمعية خاصة برأسمال ضخم آنذاك بلغ 800 الف مارك وبدأ على بحيرة كونستانس الواقعة بين ألمانيا وسويسرا وفرنسا مشروعه الجديد، وقام فعلا بصنع أول سفينة هوائية عرفت باسم منطاد زيبلن، وقد تم صنع عدة مناطيد بين عامي 1910 و1914 حتى بداية الحرب العالمية الاولى التي استخدم فيها الجيش الألماني منطاد تسيبلين، فتحول هذا الانسان المحارب المخترع الى بطل قومي.

كانوا يلقبونه بسبب حلمه هذا بالمجنون والاحمق، وكان يحب ان يرتدي دائما زي رجال البحرية الازرق والقبعة البيضاء، وربما يعود حلمه الى حين كان عمره 12 عاما حيث بدأ اهتمامه وهو في هذه السن الصغيرة بالصناعة والتكنولوجيا وكان عمره 22 عاما حين حلق بالبالون المدفوع بالهواء الساخن لاول مرة ووصل الى ارتفاع 700 متر وكان هذا يعد ارتفاعا شاهقا مع بداية التجربة.

فكر تسيبلين في البداية بالقطار الكهربائي الهوائي، لكنه وجد ان المقطورات يصعب تنفيذها ان لم يكن مستحيلا، فألهمه أحد أصدقائه بفكرة السفينة ورسم اول تصميم لها في العام 1899 وكان أول انطلاقها عام 1900.

توفي فرديناند تسيبلين في مارس 1917 ببرلين.

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ - أُسيمة جانو)