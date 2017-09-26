«علة ما تنحكى ولا تنشكى».

٭ لعظمها في نفس صاحبها، فهو لا يستطيع الصبر عليها، ولا يستطيع البوح بها للناس، ويضرب مثلا على عظيم المصائب.

«حمار موالف ولا غزال مخالف».

٭ لأن الأول يريح حتى لو كان حمارا، لكن الثاني يتعب حتى لو كان غزالا، ويضرب مثلا على الحث على الموالفة وذم المخالفة.

«القلب دكان وكل له فيه مكان».

٭ يضرب مثلا للقلب الكبير الذي يسع حب كل الناس.

«عينك على حلالك دوا»،.

٭ وإن غابت عينك عنه فقل على «الحلال» السلام، و«الحلال» بلغة الخليج يطلق اصلا على ما يملك الإنسان من ماشية وإبل ثم اصبح يطلق على أملاك الإنسان وماله.

«اللي أبوها الصايغ، طوقها من ذهب».

«جابوا العمية ترد الرمية».

٭ وهل يعقد هذا؟، يضرب مثلا لمن يستعين فيمن لا طائل من وراءه.

«تخانقني في زفة وتصطلح في حارة!!».

٭ «في زفة» أي أمام جمع من الناس الكثير، و«في حارة» في السر فما فائدة المصالحة بعد أن سمع كل الناس «الخناقة».

«لا تطبخني في أمرقة غيري».

٭ يعني لا تدخلني في متاهات خارج نطاق النقاش بيننا، ويضرب مثلا للشخص الذي يدخل الأمور في بعضها أثناء المناقشة.

« على ما يسعد المتعوس يفرغ عمره».

٭ يضرب لندب الحال.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال- محمد صالح السبتي)