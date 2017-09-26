كيف تعمل الكليتان؟

الكليتان هما عضوان ثابتان منبسطان على شكل حبة الفاصوليا وهما من أكثر أعضاء الجسم أهمية، وطول كل واحدة 1 سم تقريبا وتقعان على جانب من العمود الفقري قرب خط الوسط.

وتزيل الكليتان المواد غير المرغوبة من الجسم وهذا مهم للجسم للتخلص مما لا يحتاجه ولا يستطيع استعماله مثلما هو مهم له أن يدخل ما يحتاجه.. وهما أيضا تنظمان الماء والمواد الأخرى في الدم.

في الجزء الخارجي من كل كلية تشكل العروق الشعيرية الدموية عقدا صغيرة جدا تكون اشبه بالكرة مغطاة بغشاء رقيق في كل كلية هناك نحو مليون ونصف المليون من هذه الكرات الصغيرة جدا تسمى حزمة ويتدفق المزيد من الدم عبر الكليتين كل دقيقة أكثر مما يتدفق عبر أي عضو آخر، كما تسمح الحزمة لبعض السائل الذي يحمله الدم بالمرور عبر أغشيتها هذا السائل هو البول ويتجمع داخل جدار يشبه الكوب يغطي كل حزمة وهناك انبوب صغير ناعم جدا يصرف البول من الأكواب وعندما يتدفق البول عبر الأنابيب الصغيرة تكون خلايا بطانة الكلية منشغلة بتبادل مواد معينة بين الدم والبول، والمواد التي يحتاجها الجسم تدخل الى الدم وبهذه الطريقة لا يضيع السكر من الجسم.

والكثير من الماء في الأنابيب الصغيرة يعود أيضا إلى الدم بهذه الطريقة، أيضا تبقي الكليتان الجسم رطبا بشكل لائق إذا كان الشخص يعرق أو لا يشرب ماء كافيا فالكليتان ستعيدان مزيدا من السائل إلى الدم وأيضا تقل كمية البول وكل الانابيب الصغيرة تتجمع في الجزء الداخلي من كل كلية وتفتح في كيس دقيق وهو تجويف حوض الكلية وعندئذ يمر البول عبر انبوبين يسميان الحالبين (قناتي البول) واللذين يصلان كل كلية بالمثانة.

(من كتاب: مجدي سيد عبدالعزيز- دار العالم العربي)