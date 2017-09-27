حاتم الطائي وابنته

حاتم الطائي الفارس الشجاع كان يغزو فيعود بالغنائم وينفق على غيره بسخاء، وكان عفيفا ذا خلق كريم، اذ اسر اطلق، واذا قاتل لم يثكل واحدا أمه، وقد أوصى فقال: اني أعهدكم من نفسي بثلاث، ما خاتلت جارة لي قط أراودها عن نفسها، ولا اؤتمنت على أمانة الا قضيتها، ولا أتى أحد من قبلي بسوءة أو قال بسوء، وهو القائل:

اذا ما بت اختل عرس جاري

ليخفيني الظلام فلا خفيت

أفضح جارتي واخون جاري

معاذ الله أفعل ما حييت

وقد تبعته ابنته «سفانة» في كرمه ومسلكه، فكان يهبها القطيع من الابل فتعطيه لغيرها غير مبقية شيئا، فقال لها حاتم ذات يوم:«يا بنية، إن القرينين اذا اجتمعا في المال أتلفاه، فإما ان أعطي وتمسكي، أو أمسك وتعطي، فإنه لا يبقى على هذا شيء». فقالت: «والله لا أمسك أبدا»، فقال: «وأنا لا أمسك». قالت: «لا نتجاوز اذا» فقاسمها ماله وافترقا.

قال بعضهم: كانت سفانة لؤلؤة الكرم تماما كما يعني اسمها.

(من كتاب: « كشكول المعارف» لـ «كاميليا سلوم عكاوي»)