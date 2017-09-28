ما هو علم الباليونتولوجي؟
٭ هو العلم الذي يبحث في مختلف أنواع الأحياء القديمة التي تعاقب وجودها على الارض.
طبيب يوناني كتب عن الأمراض، وقام بتصنيف النباتات والعلاجات، فمن هو؟
٭ هو جالينوس.
من هو مكتشف طريقة التعقيم؟
٭ هو جون تندال.
من هو الطبيب الجراح الذي كان في جيش بيرون؟
٭ هو ديوسكوريدس، حيث رافق الجيوش في حروبهم في بلدان كثيرة فاستطاع ان يجمع العقاقير والأعشاب الطبية.
من هو مؤلف كتاب «شرح القانون لابن سينا»؟
٭ هو الطبيب داود الانطاكي.
ما هو علم البيولوجيا الإحصائية؟
٭ هو علم تطبيق الرياضيات على دراسة امتداد حياة وأعمار الأشياء.
(من كتاب: بنك المعلومات - إعداد هشام خطاب)