الورق.. كيف يصنع؟

يصنع الورق من ملايين الأنسجة السليلوزية البالغة الصغر، والسليلوز هو مادة من خلايا النبات، ويستخدم اليوم في صناعة الورق ويأتينا من الأشجار.

ولكن كيف يتم صنع الورق من الخشب وهو مادة جافة وصلبة؟

عندما يقطع الخشب يقشر اللحاء الموجود بداخله ويحول الى عجينة دقيقة إما بطحن الخشب او بطهوه بمواد كيماوية ثم تغربل العجينة وتغسل من الملوثات والمواد الكيماوية ثم تبيض ليصبح الورق ناصع البياض مما يسهل ظهور الكتابة عليه او الطباعة وفي الخطوة التالية تسحق العجينة الورقية في آلات خاصة للمزج بعد ان يضاف إليها الماء، ويقوم السحق بتفتيت الأنسجة مما يساعد على جدلها مع بعضها ويضاف الى المزيج النشا او الصلصال او مواد أخرى لتحسين سطح الورقة للطباعة والكتابة، وبعد ذلك تدفع العجينة الى آلة تدعى المكورة لكي تشذب الأنسجة بشكل مستو.. وفي هذه المرحلة تحتوي العجينة على 99% ماء و1% نسيج ثم تصبح جاهزة إلى آلة صنع الورق، وبعد ذلك يخفف الماء في هذه الآلة من العجينة بوساطة الغربال ومضخات خاصة بالماء، وعند اهتزاز الغربال تتشابك الأنسجة وتنجدل مع بعضها ثم تمرر هذه الجدائل الرطبة تحت بكرات إذ يتم ضغطها الى صفحات انعم وأرق.

وتمرر هذه الصفحات عبر سلسلة من البكرات الضاغطة لتعصر الماء ولتجعل الورق كثيفا وناعما ثم تنتقل الى اسطوانات ساخنة لتجفيفها، وفي هذا الوقت يمكن ان يضاف اليها طبقة خارجية لجعل الورق انعم وأصقل ثم يخرج الورق من الآلة على شكل لفائف ضخمة وتشذب بقص الأطراف الزائدة والخشنة وتقسم حسب العرض والطلب.

(من كتاب: كنز العلوم - مجدي سيد عبدالعزيز)