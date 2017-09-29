٭ يوم العدل على الظالم.. أشد من يوم الجور على المظلوم.
٭ العلم في الصغر.. كالنقش على الحجر.
٭ الصبر.. يغلب الشدة.
٭ ما كل رامي غرض.. يصيب.
٭ رب سكوت.. أبلغ من الكلام.
٭ من أفرط في المقال زل.. ومن استخف بالرجال ذل.
٭ من كثر كسله.. خاب أمله.
٭ من ولع الرقاد.. فاته المراد.
٭ الحاجة.. أم الاختراع.
٭ الإيمان.. يزحزح الجبال.
٭ من يذرف الدموع.. يحصد الهموم.
٭ لا فقر.. مع الصدقات.
٭ العطاء.. أقوى من الأخذ.
٭ من أمن العقاب.. أساء الأدب.
٭ الدهر.. خير مؤدب.
٭ الزمن.. دوار.
٭ العجلة.. أخت الندم.
٭ من لزم الصمت.. مقت الورع.
٭ من كتـم داءه.. أعياه شفاؤه.
٭ المحبة والشك.. لا يلتقيان.
٭ ليس كل الحقائق.. تقال.
٭ رب صدفة.. خير من ألف ميعاد.
(من كتاب: كلام من ذهب (ج1) إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي)