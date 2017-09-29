صحتك في الضحك

أثبتت البحوث العلمية ان الابتسام او الضحك يؤثر على عضلات معينة في الوجه، مما يخفف الضغط على الشرايين التي تغذي المخ بالدم، فيزداد تدفق الدم اليه، ومثل هذه العملية ـ اي ازدياد وتدفق الدم في المخ عند الابتسام او الضحك ـ تساعد على افراز هرمونات مختلفة تبعث في النفس الهدوء والاحساس بالبهجة وفتح الشهية للاكل، بل وشعور الشخص بالجوع!

يقول فريق من العلماء ان حركة الضحك نفسها تؤثر تأثيرا ايجابيا على اعضاء كثيرة في الجسم تشمل الحجاب الحاجز والتجويف الصدري والبطن والرئتين بل والكبد ايضا، حيث يسهم الضحك في تنظيف جهاز التنفس من المواد الضارة وينشط الدورة الدموية والقلب وعضلات الوجه.

ويؤكد فريق آخر من العلماء ان الوجه الضاحك او المبتسم يخفف من التوتر ويسهم في علاج الاكتئاب والقلق والأرق.

وهناك حالة يراها العلماء جديرة بالبحث والدراسة تتمثل في ان رئيس تحرير احدى المجلات الاميركية اصيب بمرض في العمود الفقري ادى به الى ما يشبه الشلل، واكدت تقارير الاطباء ان فرصة شفائه من هذه المحنة تكاد تكون مستحيلة، لكن المريض اتخذ قرارا غريبا وهو الاقامة في احد الفنادق بعيدا عن العقاقير والاطباء، والاعتماد على مجموعة من الكتب والأفلام المرحة، بعدها اكتشف ان كل ضحكة تنطلق من اعماقه تقوم بوظيفة المسكن الشديد للألم، وتوفر له فرصة النوم الهادئ، وبعد فترة من العلاج بالضحك استعاد صحته تماما.



(من كتاب: كشكول المعارف ـ كاميليا سلوم عكاوي)