مـا القلـق.. ومـا الخـوف (الفوبيا)؟

٭ لقد اختلف علماء النفس فيما بينهم في تعريف القلق وتنوعت تفسيراتهم له كما تباينت آراؤهم حول الوسائل التي يمكن استخدامها للتخلص منه وعلى الرغم من هذا الاختلاف إلا أنهم اتفقوا على أن القلق هو نقطة البداية بالنسبة للأمراض النفسية والعقلية.

ويمكن تعريف القلق بأنه هو عدم ارتياح نفسي وجسمي ويتميز بخوف منتشر وشعور بانعدام الأمن وتوقع حدوث كارثة ويمكن ان يتصاعد القلق الى حد الذعر كما يصاحب هذا الشعور في بعض الاحيان بعض الاعراض (السيكوسوماتية).

ورغم أن القلق غالبا ما يكون عرضا لبعض الاضطرابات النفسية والعقلية إلا أن حالة القلق قد تغلب فتصبح هي نفسها الاضطراب النفسي الأساسي وهو ما يعرف باسم (عصاب القلق) أو (القلق العصابي) وهو أكثر حالات العصاب شيوعا ويمكن النظر الى القلق على أنه اتجاه انفعالي او شعور ينصب على المستقبل ويتميز بتناوب مشاعر الرعب والخوف والقلق.

أما الخوف أو الرهاب أو الفوبيا المخاوف المرضية وهي المخاوف غير المعقولة وغير المنطقية فالخوف هو رعب مبالغ فيه من موضع أو موقف ما لا يمثل في حد ذاته تهديدا حقيقيا فمريض الخواف يستجيب بالخوف لموضوع أو موقف ليس هو في حد ذاته مصدر الخطر.

ويمكننا القول إن الخوف هو خوف من موقف أو موضوع (شخص أو شيء أو موقف ما أو مكان)، غير مخيف بطبيعته ولا يستند هذا الخوف إلى اساس واقعي ولا يمكن ضبطه او التخلص منه أو السيطرة عليه وقد يعرف المريض انه غير منطقي ورغم هذا فإن هذا الخوف يتملكه ويحكم سلوكه.

ويرى علماء النفس أن الخوف فكرة متسلطة وان هذه الفكرة ملحة وغير منطقية إذ إن الشخص قد يعرف تماما من الناحية الشعورية ان هذا ليس بخطر حقيقي ومع ذلك يسلك سلوكا قهريا ويخاف منه.

(من كتاب: هل تعلم؟! - وفاء يوسف)