فرانسواز ساجان

أديبة فرنسية (1935 ـ ...) بدأت الكتابة وعمرها 19 سنة. لمعت إلى جوار الوجوديين عندما نشرت روايتها الأولى: صباح الخير أيتها الاحزان عام 1954. تتابعت رواياتها فأصدرت: ابتسامة ما، في شهر في سنة، المرأة الشاحبة، المزيفون، فجر ساكن. من مسرحياتها: قصر في السويد، المدخل المعاكس. من اعمالها القصصية: عيون من حرير. لها كتاب عن سارة برنار. كتبت سيرتها الذاتية تحت عنوان: مع أفضل ذكرياتي.

كلود سيمون

روائي فرنسي (1931 ـ 2005) ولد بمدغشقر اسمه: إيوجين هنري، عاش طفولة حزينة لوفاة والديه. درس بباريس ثم بجامعتي اكسفورد وكمبردج. درس الفن التشكيلي. أولع بالترحال. التحق بالجيش وشارك في الحرب العالمية الأولى وأسره الألمان. احترف الأدب وتخصص في الرواية. فاز بنوبل للآداب عام 1985. من رواياته: الريح، العُشب، الميدان، درس الاشياء، جاليفر، اجسام موصلة للحرارة، الدعوة، قداس الربيع.

(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى - مجدي سيد عبدالعزيز)