حرب طروادة

هي الحرب الاسطورية التي رواها شاعر اليونان الأكبر والأشهر هوميروس، وكانت موضوع ملحمتيه الالياذة والأوديسا، وهي حرب قامت بين اليونانيين - الاغريق، والطرواوديين، وقد بدأ النزاع بينهما عندما قام الشاب باريس، ابن ملك طروادة بريام، بخطف هيلين زوجة الملك مينلاوس بعدما نزل باريس ضيفا عليه في قصره، حشد مينلاوس جيشا ضخما من اليونانيين، قاده أخوه أجامنون، واتجه صوب طروادة التي حاصروها عشر سنوات، إذ كانت مُحكمة التحصينات، وأهلها يدافعون عنها بضراوة.

وكانت الحرب سجالا بين الطرفين، وكاد اليونانيون أن يُهزموا، لولا أن قاموا بخدعة، إذ تظاهروا بالرحيل، وتركوا حصانا خشبيا كبيرا مكانهم، فظنه الطرواديون هدية من الآلهة لهم بعد أن هزمت الإغريق، فأخذوه معهم داخل طروادة، رغم تحذير بعضهم من إدخاله داخل المدينة.. وبالليل، نجحت الخدعة، إذ كان جمع كبير من الإغريق يختبئون داخل الحصان، فخرجوا منه، وفتحوا أبواب طروادة لبقية جيشهم، فدخل الجنود، ودمروا المدينة، وأخيرا عادوا بهيلين الى ديارهم منتصرين.. من بين أبطال الإغريق في هذه الحرب: أخيل، باتروكلوس، وأويسيوس، ومن بين أبطال طروادة: هكتور وباريس وإينياس.



(من كتاب: مجدي سيد عبدالعزيز الموسوعة الثقافية الكبرى)