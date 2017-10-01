ماسبب نشوء البراكين؟

في شهر فبراير عام 1943 شاهد الناس في المكسيك شيئا عجيبا يحدث أمام أعينهم وسط حقل من حقول الذرة. في هذا الحقل وُلد بركان! الذي دمرت نتيجة لظهوره بلدتان فضلا عن تلف مساحات الأرض بسبب فلذات الحمم والرماد.

ما سبب نشوء البراكين؟ ان الحرارة تحت سطح الأرض تزداد تدريجيا، حيث إنها على عمق عشرين ميلا (32 كلم) تبلغ درجة كافية لصهر الصخور.

عندما تنصهر الصخور تتمدد (كما تتمدد المعادن بالحرارة) وبالتالي تحتاج إلى حجم أوسع. في بعض مناطق العالم يحدث أن ترتفع الجبال.

وهكذا يقل الضغط تحت سلسلة الجبال التي ترتفع، فيتكون تحتها خزان من الصخور المنصهرة يسمى «العجينة الصخرية».

ترتفع هذه المادة المنصهرة عبر الصدوع التي تنتج عن ارتفاع كتل الجبال الهائلة، فإذا صار ضغط العجينة الصخرية في الخزان أكبر من ضغط السقف أو الغطاء الصخري تفجر الصخور المنصهرة هذا الغطاء وتندفع خارجة محدثة بركانا.

في الاندفاع البركاني تنطلق غازات حارة وســوائل أو مواد صلبة، هــــذه المواد تتكوم حول فتــــحة البركان، وهكذا يتكون جبل مخروطي الشكل. وما يسمى «بفوهة»، البركان هو الانخفاض أو التجويف الذي يُشاهد في قمة المخروط حيث الفتحة التي اندفعت منها المواد.

المواد التي تندفع من البركان غازية في معظمها، لكن تندفع إضافة الى المواد الغازية «حمم» وجزئيات صلبة تبدو كالفلذات، كما يندفع الرماد.

والحمم هي العجينة الصخرية التي يقذف بها البركان. وعندما تصل هذه العجينة قريبا من سطح الأرض، ينخفض الضغط كما تنخفض الحرارة ويطرأ على الصخر المنصهر تغير فيزيائي وتحول كيميائي وتصبح العجينة الصخرية حمما بركانية.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)