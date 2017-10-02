أمراض الشيخوخة

من الأفضل القول ان امراضا معينة تكون اكثر حدوثا في الشيخوخة منها فيما قبلها، بدلا من ان نقول ان هناك امراضا خاصة بمرحلة الشيخوخة: كالالتهاب المفصلي وعتمات عدسة العين وأزمات القلب.

وتبدأ هذه الأمراض عادة قبل الشيخوخة، ولهذا كان الفحص الطبي الدوري من الأهمية بمكان، إذ يؤدي الى كشفها في بدايتها فيمكن التغلب عليها، وهذه هي أهم سبل الوقاية من هذه الأمراض.

الشيخوخة وقوة العقل

سبق القول ان الشيخوخة لا تؤثر في قوة العقل، فالمعروف ان من مباهج السن الكبير استمرار العقل في البحث والتفكير، في الوقت الذي يذوي فيه الجسم تدريجيا.

ومن الملاحظ في الشيخوخة فقدان الذاكرة للأمور الحديثة العهد وبقاء الذكريات القديمة، وسبب هذه التفرقة هو مجرد الاهتمام بالأمور وقت الصغر، لا عن عجز الذاكرة في الكبر، وكلما تقدمنا في العمر فقدت الاشياء اهميتها فلا نذكرها. ومع بطء الكبار في تذكر الاشياء وتعلمها، فهم لا ينسون شيئا يتعلمونه مما يثير اهتمامهم، ولهم فوق ذلك ميزة التجربة وصدق النظر في حل المشاكل.

ومع تقدم السن تهدأ العاطفة ويتقبل الإنسان الأمر الواقع، والمسن المتزن يتغلب على الحساسية الذاتية والبلبلة في الحكم على الأشياء، اللتين هما مصدر الألم والخيبة في سن الصبا. بالإضافة الى انه قادر على ضبط النفس، ومقدر لمعنى الحرية.

حقائق حول الشيخوخة

أكثر ما يخيف المرء عندما تتقدم به السن إصابته بمرض عقلي، وهذا قلق لا داعي له، فكل امراض الشيخوخة بدنية في الأغلب، ولهذا ينبغي التحرر من الخوف والقلق لسوء أثرهما على صحة العقل والعاطفة.

ومن أمراض الشيخوخة تصلب شرايين المخ، مما يؤثر في المراكز العصبية العليا وفي السلوك، ولهذا كان من الواجب التبكير في كشف تصلب الشرايين وعلاجه قبل ان تدرك المرء شيخوخته.

وخبل الشيخوخة مرض نفسي منتشر يتميز بكثرة النسيان والبله وإهمال النظافة والاضطراب. وهو مرض (في العقل) وليس (في المخ)، ان صح هذا التعبير، ويمكن تلافيه. اذ يتوقف ثبات العقل والعاطفة على قدرة الشخص على مواجهة الإخفاق والخوف.

ويواجه الكثير منا بعد مجاوزة سن الخمسين الحقيقة المرة وهي اننا جميعا الى فناء، وهذه هي مشكلة شخصية عاطفية لا حقيقة علمية، وقد يتقبلها البعض في غير مبالاة، ولكنها مفزعة للكثيرين ومصدر اضطراب لا يفارق خواطرهم.

(من كتاب: شباب دائم بالغذاء والأعشاب والعلاج الطبيعي - دولار محمد صابر)