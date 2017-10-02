٭ من أنواع الكلاب، كلب في الصين يسمى شو، يتميز بأن لسانه أسود.

٭ القرش الذي يفترس جميع أنواع الأسماك وكثيرا من الكائنات الحية في البحر، ويخيف أمهر السباحين، ويرعب أكفأ الغواصين، يخاف ويهرب من اللون الأصفر.

٭ ان البرازيل بها نوع من الفراشات يتميز بأن له أريجا عطرا يشبه رائحة الشوكولاتة.

٭ الأسد ملك الغابة الذي يرعب بزئيره كل حيوانات الغابة، ويفترس منها ما يشاء بقوته وضراوته، يتميز بأن قلبه أضعف قلب من كل الحيوانات المفترسة!

٭ مدينة «بيلم دوبارا» البرازيلية يتساقط عليها المطر طوال ايام السنة في موعد ثابت: بين الثالثة والرابعة بعد الظهر!

٭ فيل البحر يبتلع حجارة بحجم قبضة اليد، ليساعد معدته في سحق وهضم الطعام.

٭ للنمل حاسة شم تبلغ في قوتها حاسة الشم عند الكلاب.

٭ في المكسيك زهرة تتلون بأربعة ألوان في اليوم الواحد.. في الليل تكون بيضاء، وعند الفجر تبدو وردية، وفي الظهيرة تكون حمراء، وعندما يقترب المساء تصير بنفسجية.

٭ في تايلند: تم تركيب طقم اسنان لفيل سقطت اسنانه، بعد ان بلغ الثمانين من عمره!

(من كتاب: صدق أو لا تصدق - إعداد: مصطفى علي)