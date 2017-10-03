٭ 3/10/1960 توقيع عقد تأسيس شركة البترول الوطنية الكويتية.
٭ 3/10/1961 صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس لدائرة الخارجية.
٭ 3/10/1971 صدور مجلة «عالم الفن» الصادرة عن جمعية الفنانين الكويتيين.
٭ 3/10/1977 إشهار جمعية الرقة التعاونية.
٭ 3/10/1986 افتتح المبنى الجديد للبعثة الكويتية الدائمة في الأمم المتحدة بنيويورك.
٭ 3/10/1988 صدور مجموعة طوابع بمناسبة يوم الإسكان العربي.
٭ 3/10/1998 بدأت التعاملات الآجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لتصبح بذلك أول بورصة في الشرق الأوسط تعتمد مثل هذه المعاملات.
٭ 3/10/2001 صدر مرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 في شأن تنظيم الإدعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها.
(من كتاب: تاريخ الكويت يوم بيوم د.صالح العجيري - د.محمد احمد عيسوي - أ. عبدالعزيز بدر (بوهندي)