الظاهر بيبرس

هو الملك الظاهر ركن الدين الصالحي، ولد في كبجاق عام 620هـ (1223م) واسترق وبيع في دمشق.

وجلبه السلطان الصالح أيوب إلى مصر ورأسه على فرقة من حراسه، وسرعان ما ظهرت مواهبه، واشترك في المؤامرة التي دبرها المماليك لاغتيال توران شاه، والتحق بخدمة السلطان الجديد أيبك ثم خشي أن يفتك به أيبك ففر إلى الشام، وعاد بعد اغتيال أيبك إلى القاهرة.

وأظهر بيبرس شجاعة نادرة في موقعة عين جالوت، التي مكنت السلطان قطز من السيطرة على الشام.

واستعاد امراء الأيوبية الأراضي التي كانوا يحتلونها قبل غزوة المغول، ولم يقطعوا بيبرس شيئا؛ فتآمر مع بعض الأمراء واغتالوا السلطان وهو ذاهب للصيد. وانتخب قادة الجيش الأمراء بيبرس سلطانا.

واستطاع بيبرس الانتصار على الصليبيين بعد معارك طاحنة، وانتزع انطاكية بعد ان ارسل اليها سبع حملات، وكسر شوكة الداوية باحتلاله صفد وبرج سافيتا، وداهم فرسان القديس يوحنا، واحتل حصن الاكراد امنع معاقلهم.

وخضع له الاسماعيلية، وسقطت حصونهم الواحد بعد الآخر في يد السلطان القوي، وغزا قواده بلاد النوبة، وخضع البربر لسلطانه.

وتدور حول بيبرس قصة مطولة، وكثير من الناس والحوادث الواردة في هذه السيرة له اصل تاريخي، ولكن معظم التفصيلات الوصفية من نسج الخيال.

وتستهل السيرة بوصف نهاية أيام الأيوبيين ومستهل حكم المماليك حتى ولاية بيبرس عرش السلطنة، أما أقسامها المتأخرة فتتناول مغامرات بطلها في حروبه التي خاضها مع الروم والصليبيين والمغول.

وحوالي النهاية تستحيل الرواية شيئا فشيئا الى قصة من قصص المغامرات والسحر والصعلكة الحافلة بتهاويل الخيال. وقد استعين بالحكايات المأثورة والموضوعات التي توجد في القصص العربية الأخرى؛ مثل «ألف ليلة وليلة»، وبعض الحكايات المعروفة في المأثورات الشعبية.

(من كتاب: معجم الفولكلور د. عبدالحميد يونس)