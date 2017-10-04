كيف تعمل المضادات الحيوية؟

المضاد للحيوية دواء من الكيماويات كالبنسلين والكلوروميسيتين وأشباههما. وحينما تدخل هذه الكيماويات الجسم فإنها تقتل او توقف نمو انواع معينة من الجراثيم، فهي تساعد جسمك على مكافحة المرض، وقد سميت بمضاد الحيوية لأنها تعمل ضد أشكال الحياة التي نسميها الجراثيم.

تحضر بعض هذه الكيماويات من الميكروبات التي هي احياء صغيرة جدا تشمل البكتيريا والعفن، والميكروبات المستعملة في تكوين مضاد الحيوية يتم اختيارها لقابليتها على إنتاج كيماويات لقتل او اضعاف ميكروبات المرض.

ويعني ذلك ان الانسان يستغل الصراع الذي يجري في الطبيعة بين الجراثيم لحماية نفسه منها.

إن الجراثيم تخوض صراعا دائما لأجل البقاء. وفي مجرى هذا الصراع تنتج كيماويات معقدة في أجسامها. وبدراسة هذه المنتجات الكيميائية اكتشف العلماء مضادات قاتلة للجراثيم.

وإذا أمكن تحضير هذه المواد في المختبر بكميات وافية فمن الممكن استخدامها لتركيب مضادات الحيوية.

كيف تشفي هذه المضادات من الأمراض؟ كيف تصل الى الجزء المريض من الجسم للعمل على شفائه؟ من الغرابة بمكان ان العلماء لم يتوصلوا حتى الآن الى الجواب.

وكيف يوقف مضاد الحيوية نمو جراثيم معينة؟ يرى بعض العلماء ان مضادات الحيوية تقطع الأوكسجين عن الجراثيم، فيتعذر عليها مواصلة الانشطار، ويعتقد آخرون ان مضاد الحيوية يمنع الجراثيم من الحصول على الطعام من بدن المريض فتجوع حتى الموت. ويقول فريق آخر ان الجرثومة تأكل مضاد الحيوية مع طعامها خطأ فيؤدي الى تسممها.

ربما كانت مضادات الحيوية تعمل بطرق متفاوتة، وبالتالي فإنها قد تتصرف بطرق مختلفة مع الجراثيم المختلفة.

ومن جهة اخرى فإن مضاد الحيوية قد يقتصر دوره على إضعاف الجراثيم وترك مهمة الإجهاز عليها للدفاعات الطبيعية في الجسم.

(من كتاب: الموسوعة العلمية المبسطة)