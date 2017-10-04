ابن خلدون

يعرف القارئ ابن خلدون كمفكر وفيلسوف، ولكنه ايضا اقتصادي مميز بالنسبة لعصره. ولد في تونس في العام 1332، وتوفي في القاهرة عام 1406، ينحدر من اسرة عربية يمانية تقلبت في مناصب الحكم والقضاء.

جده خالد بن عثمان الذي تحول اسمه الى خلدون بعد دخوله الاندلس في عهد الفتوحات، وفقا للتقاليد السائدة آنذاك في الاندلس.

تقلب ابن خلدون في مناصب مختلفة بدءا بالقضاء ومرورا بالسفارة وصولا الى الوزارة في بلاط الاندلس وفاس وغرناطة في الفترة 1369-1375، عاد الى تونس عام 1379، ثم خرج منها عام 1382 هربا الى مصر بسبب افكاره، فعمل في القضاء والتدريس في مدرسة الأزهر وغيرها، وشهد احراق دمشق على يد تيمورلنك عام 1401، وعرض عليه هذا الأخير منصبا كبيرا فرفضه.

اشتهر ابن خلدون بمقدمته المعروفة بمقدمة ابن خلدون، والتي هي مقدمة كتاب «العبر في المبتدأ والخبر» التي عالج فيها موضوعات في التاريخ وتطور المجتمع، وكان ابن خلدون اطلق على هذا القسم الأخير «علم العمران» وسمي لاحقا علم الاجتماع، وفي ذلك جانب اقتصادي مهم تضمن مفاهيم تقسيم العمل والتعاون التي اصبحت فيما بعد في صلب النظريات الاقتصادية الغربية وخاصة نظريات آدم سميث، كما عالج موضوع الملكية الخاصة والإنتاج والترابط فيما بينهما، متقدما بذلك على المفكرين الاقتصاديين البرجوازيين الذين وجدوا في الملكية الخاصة اساس النظام الاجتماعي الرأسمالي.

كما تعرض لموضوع الإنتاج والسوق وصولا الى الحديث عن مفهوم الدولة.

وتطرق ابن خلدون الى المالية وحاجة الدولة المتطورة الى المال وفرض الضرائب، وأفرد موضوعات مفصلة للحديث عن البضاعة والكمية والنقود.

(من كتاب: أعلام ومفاهيم ـ د.أحمد بلال)