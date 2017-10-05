حتشبسوت

ملكة من ملكات مصر القديمة أصبحت ملكة لمصر من عام 1512 الى عام 1504قبل الميلاد.

وهي ملكة من ملكات الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، وكانت زوجة أحد الملوك وحولت كل طاقتها الى الإصلاحات الداخلية لمدة اثني عشر عاما، قامت بإعادة القوة المصرية من بناء للطرق، والمعابد، والمنازل، وبناء الجيش المصري وجعلته قادرا على صد هجمات الأعداء، ومن أشهر أعمالها التــي ما زالت خالدة بناء معبدها في وادي الملوك بالقرب من مدينة طيبة القديمة وكانت تشجع الفنون والأعمال اليدوية وابنها امنحوتب الثاني (1447-1420 ق.م).

(من كتاب: الخالدون 1000 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم ـ علي رمضان فاضل)