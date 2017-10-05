لماذا تطفو البيضة الفاسدة على وجه الماء؟
٭ لأن بها غازات فاسدة تقلل من كثافتها.
كم يبلغ ارتفاع برج القاهرة؟
٭ 187م
ما المادة المنبهة التي توجد في الشاي والقهوة؟
٭ الكافيين.
ما أقدم لغة مكتوبة في العالم؟
٭ اللغة المسمارية.
ما اسم أول سفينة طافت حول الكرة الأرضية؟
٭ فيكتوريا.
من أي الأشجار يؤخذ الفلين؟
٭ من شجر البلوط.
غازات تستخدم في إطفاء الحرائق؟
٭ ثاني أكسيد الكربون.
أي الأحجار الكريمة التي يتكون منها الكربون؟
٭ الماس.
ما أول دولة اخترعت نظام الامتحانات؟
٭ دولة الصين.
ما أعلى شجرة في العالم؟
٭ شجرة سيكوبا في كاليفورنيا ويبلغ ارتفاعها 117م.
ما اللغة التي يتكلم بها أكبر عدد من سكان العالم؟
٭ لغة ماندارين في الصين ويتكلم بها حوالي 595 مليون نسمة.
كم يستغرق دوران الدم في الجسم البشري؟
٭ 60 ثانية.
ما عدد العظام في جسم الإنسان؟
٭ 206 عظمات.
ما عدد العضلات في جسم الإنسان؟
٭ 600 عضلة.
كم تبلغ عدد عيون النملة؟
٭ خمس عيون.
كم تبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان؟
٭ حوالي 70%.
ما الديانة التي تسمح بتعدد الزوجات دون تقيد بعدد؟
٭ الديانة البوذية.
من الذي أسس مدينة روما في الأساطير؟
٭ الأخوان روميلوس وريموس.
(من كتاب: كنوز المعلومات ـ خالد عبداللاه)