لماذا تطفو البيضة الفاسدة على وجه الماء؟

٭ لأن بها غازات فاسدة تقلل من كثافتها.

كم يبلغ ارتفاع برج القاهرة؟

٭ 187م

ما المادة المنبهة التي توجد في الشاي والقهوة؟

٭ الكافيين.

ما أقدم لغة مكتوبة في العالم؟

٭ اللغة المسمارية.

ما اسم أول سفينة طافت حول الكرة الأرضية؟

٭ فيكتوريا.

من أي الأشجار يؤخذ الفلين؟

٭ من شجر البلوط.

غازات تستخدم في إطفاء الحرائق؟

٭ ثاني أكسيد الكربون.

أي الأحجار الكريمة التي يتكون منها الكربون؟

٭ الماس.

ما أول دولة اخترعت نظام الامتحانات؟

٭ دولة الصين.

ما أعلى شجرة في العالم؟

٭ شجرة سيكوبا في كاليفورنيا ويبلغ ارتفاعها 117م.

ما اللغة التي يتكلم بها أكبر عدد من سكان العالم؟

٭ لغة ماندارين في الصين ويتكلم بها حوالي 595 مليون نسمة.

كم يستغرق دوران الدم في الجسم البشري؟

٭ 60 ثانية.

ما عدد العظام في جسم الإنسان؟

٭ 206 عظمات.

ما عدد العضلات في جسم الإنسان؟

٭ 600 عضلة.

كم تبلغ عدد عيون النملة؟

٭ خمس عيون.

كم تبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان؟

٭ حوالي 70%.

ما الديانة التي تسمح بتعدد الزوجات دون تقيد بعدد؟

٭ الديانة البوذية.

من الذي أسس مدينة روما في الأساطير؟

٭ الأخوان روميلوس وريموس.

(من كتاب: كنوز المعلومات ـ خالد عبداللاه)