الكمون

لمحة تاريخية

الموطن الأصلي لهذه النبتة هو وادي النيل، ولكنها انتشرت سريعا في الشرق والغرب، يرد ذكرها على قائمة اعشاب عطرية منقوشة على لوحة من الطين في احد متاجر موكيناي الإغريقية، تستخدم كبديل للفـلـفـل. فرض عـليها العبريون ضريبة، ما يشير الى اهميتها.

وربط الإغريق والرومان الكمون بالجشع، بسبب بذوره الصغيرة جدا، وانتهى الناس بتلقيب اثنين من الاباطرة الرومان بـ «الكمون» بل وأكثر من ذلك، سمي احدهما بـ «عراب الكمون» نظرا لبخله الشديد. وبات الكمون على الرغم من ذلك، رمزا للصداقة.

ونشره العرب في باقي اوروبا بشكل عجينة مع الفلفل والعسل، استخدمه العبيد في العصور الوسطى كورقة مفاوضة على حريتهم، واشتهر بحماية حامليه من الحظ السيئ، وهو معتقد مستلهم من واقع ان الحمام والطيور من عشاق الكمون اظهروا وفاء لشركائهم ومزرعتهم.

في الطب

تكمن اهمية الكمون في إثارة الشهية، لكن استخدامه في روما القديمة متصل بقدر كبير بخصائصه الطاردة للريح، الامر الذي دفع فلوبير الى الكتابة عنه، استخدم في كل ما له علاقة بالجهاز الهضمي، فهو يحفز الشهية، ويساعد في الهضم، ويقلل من الانتفاخ وبلع الهواء وهو مدر للبول يمكن تناوله في نقيع ساخن او مضغ بذوره. ويقال: انه مدر للبن لكن الآراء متضاربة حول هذا الموضوع.

عند الاستعمال الخارجي يمكن تطبيق ديكوتيون من بذور الكمون في موضع الألم، فتخفف آلام المعدة وتورم الثدي.

زيت الكمون الطيار، المستخرج من البذور، هو عبارة عن سائل أصفر شاحب، برائحة لاذعة، قوية وعطرية، بعطر اليانسون ونفحة مسك. هو فاتح للشهية ومعوي، وطارد للريح، ومسكن ومضاد للالتهابات مهدئ ومساعد على الاسترخاء، يشتهر في بعض البلدان بفعاليته ضد آلام الحيض.

تحذير: قد يسبب الاستهلاك المفرط تهيجا في الغشاء المخاطي للمعدة وغثيانا.

موسوعة التوابل

جروس برس ناشرون