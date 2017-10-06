من اخترع الآيس كريم؟

٭ يقال إن الآيس كريم ظهر أول مرة في الصين، وأن الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو عندما زار الصين لأول مرة نقل وصفته إلى أوروبا، وقد كان الطهاة الصينيون يعدونه فقط للأباطرة وحاولوا الحفاظ على سر صناعته ولكنهم لم ينجحوا في ذلك فانتشر في كل بلاد العالم.

كيف اخترعت المكنسة الكهربائية؟

٭ يرجع الفضل في اختراع المكنسة الكهربائية إلى الانجليزي هيوبرت بوث، ولقد خطرت له فكرة المكنسة ذات يوم وهو ينام على الارض وقد وضع منديلا على فمه وتنفس منه بعمق، فاكتشف ان بعض الاتربة قد تراكمت على المنديل، وقد كانت اول مكنسة اخترعها بوث ضخمة جدا لدرجة انها كانت تجر بالخيول وتبقى خارج المنزل لتمتص الأتربة عن طريق انبوب طويل، ثم تطورت هذه الآلة حتى صارت خفيفة وصغيرة بحيث نستعملها بسهولة.

حول العالم

س و ج

مصطفى غنيم