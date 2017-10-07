بيير كورناي

كاتب مسرحي فرنسي

عرفت فرنسا عصرا ذهبيا في الفن والادب دام زهاء قرنين من الزمن، من حوالي سنة 1600 الى حوالي 1790.



وكانت باريس وسط عالم الفن في كل أوروبا، وكان الفرنسيون في الطلليعة في كل حقل من حقول الفن.



وسيطر ثلاثة كتاب على الادب الفرنسي في القرن السابع عشر هم: موليير، وراسين، وكورناي.

بدأ بيير كورناي حياته كتلميذ حقوق، ولكنه ما لبث أن انصرف الى كتابة المسرحيات نثرا وشعرا.



ثم انه بعد بضع سنوات وجد نفسه انه يفضل المسرحيات التراجيدية ـ أو المأساوية على أي شكل آخر من أشكال المسرحية، فأنتج من ذلك عددا بين سنة 1635 وسنة 1665، أشهرها السيد، وأوديب، وأندروماك.



وقد بوأته هذه المسرحيات وسواها مقام الكاتب المسرحي الأول في زمنه، مع أنه في أواخر حياته كسفت اعمال جان راسين المسرحية التراجيدية ايضا مسرحياته.

صانعو التاريخ

سمير شيخاني