٭ رجل يدعى ليونز كان أول شخص يدخل ألواح الثلج إلى انجلترا عام 1922 وثلج ليونز الآن يعد من أشهر الأسماء إلى اليوم.

٭ أول بطاقات تهنئة بيعت عام 1829.

٭ آخر حمام زاجل خدم في الجيش خلال الحرب العالمية الأولى كمراسل وكان يدعى «موكر» وقد مات هذا الطير عام 1937 بعد ان اصبح مسنا في الواحدة والعشرين من عمره.

٭ السيارات التاكسي في لندن عام 1634 لم تكن كسيارات الأجرة في يومنا هذا، فقد كانت عربات تجرها الخيول ويعمل عليها سائقون يرتدون لباسا رسميا والأجرة خمسة بيني عن كل ميل من المسافة.

٭ عندما بدأ التصوير لأول مرة عام 1839، كان على الراغب في الحصول على صورة وضع رأسه ضمن مشد وذلك لتثبيته بوضعية واحدة لأن التقاط الصورة كان يستغرق 15 دقيقة.

٭ الملكة كليوباترا السابعة آخر من حكم مصر من البطالمة والتي عرفت بحبها لقائدين رومانيين عظيمين هما يوليوس قيصر ومارك انطونيو، لم تكن مصرية الأصل بل يونانية.

4000 حقيقة مذهلة

ترجمة: ليديا البريدي