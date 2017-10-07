ما معنى يناير؟
٭ اسم تمثال روماني قديم.
أين توجد الزهرة الأكبر في العالم؟ وما اسمها؟
٭ توجد بأدغال جنوب شرق آسيا واسمها رافليسا أرنولدي.
ما الالتهاب؟
٭ تكاثر الجراثيم في مكان ما من الجسم بعد الهجوم عليه يؤدي الى الالتهاب.
ما الوعث؟
٭ رمل شديد النعومة مختلط بالماء.
ما الدخان؟
٭ غاز يحمل ملايين من أجزاء مادة صلبة صغيرة.
كم تبلغ سرعة الحمامة؟
٭ نحو 40 ميلا في الساعة.
ما أضخم طير؟
٭ النعام الأفريقي.
ما أكبر الطيور البحرية؟
٭ طائر القطرس.
ما الغاز الشمسي؟ ومن الذي اكتشفه؟
٭ هو غاز الهيليوم واكتشفه العالم البريطاني سير نورمان.
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خالد عبداللاه