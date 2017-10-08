الحملة الفرنسية على مصر

جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر، بهدف قطع الطريق على انجلترا في الهند، وطرد الانجليز من ممتلكاتهم في الشرق، وتأديب المماليك.

أبحرت الحملة من ميناء «طولون»، وتألفت من نحو 35 ألف جندي، تحملهم ثلاثمائة سفينة بقيادة بونابرت، وتسربت اخبار الحملة الى الادميرال الانجليزي «نيلسون»، وقد تصور حاكم الاسكندرية محمد كريم، أن القادمين هم الإنجليز، وليسوا الفرنسيين.

وصلت الحملة إلى الاسكندرية في 2 يوليو 1798، وبعد مقاومة من قوات محمد كريم استولى الفرنسيون على الاسكندرية، وحاول نابليون خداع المصريين بأنه جاء لتخليص البلاد من البكوات.

اتجهت الحملة الى القاهرة، باسلحتها الحديثة، وهناك انشأ ديوان القاهرة من تسعة من كبار المشايخ علماء الحملة الفرنسية، كانت سلطاتهم استشارية، وطوال فترة الحملة قام العلماء بدراسة العادات والتقاليد، وصدر كتاب «وصف مصر» الذي جاء فيه كل ما يتعلق بالبلاد مزودا بالرسوم في تلك الآونة.

كما تم اكتشاف حجر رشيد الذي تم من خلاله التعرف على مفردات ومعاني اللغة الهيروغليفية، وقد تعلم المصريون اشياء كثيرة عن الحضارة الغربية ونظم الادارة.

انهزم «نابليون» من الانجليز في معركة أبي قير البحرية، وغرق اسطوله، واضطر «نابليون» للعودة إلى فرنسا، حل مكانه قائده «كليبر» الذي مات مقتولا على يدي الطالب الازهري سليمان الحلبي، ثم تولى «مينو» قيادة الحملة، وقام بتوقيع اتفاق مع الانجليز، ورحلت القوات الفرنسية عام 1801م.

(من كتاب - موسوعة الحضارات المختصرة للكاتب: محمود قاسم)