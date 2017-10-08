لماذا تدخل بعض الحيوانات في البيات الشتوي؟

البيات الشتوي هو نوع من النوم العميق يستمر طوال فصل الشتاء تدخل بعض الحيوانات في البيات الشتوي بغرض المحافظة على حياتها طوال فصل الشتاء الذي تتناقص فيه الاغذية بشكل ملحوظ، بعض الحشرات تتوارى في زوايا مختفية، وتختفي المحارات داخل قواقعها، وكذا الثعابين، والسحالي، والضفادع تدفن نفسها في الأرض أو الوحل.

كما ان كثيراً من الحيوانات الثديية تدخل ايضا في البيات الشتوي مثل: الدب، والقنفذ، والمرموط (حيوان لبون قاضم ذو ذنب قصير يعيش في الجبال العالية، وهو من فصيلة السنجابيات)، الخفاش..الخ.

يبدأ البيات الشتوي عندما يقصر النهار ويطول الليل وتنخفض درجة الحرارة ويقل المعروض في المواد الغذائية في المنطقة المحيطة ـ وتتناول الثدييات كميات كبيرة من الغذاء قبل دخولها في البيات الشتوي، وبهذه الطريقة يزداد وزنها وتسمن وتعتمد ـ اثناء فترة النوم الطويلة ـ على هذا المخزون من الدهون الذي يحافظ على حياتها ويبقيها حية دون الحاجة إلى التغذية طوال فصل الشتاء.

(من كتاب: س وج في العلوم المبسطة د. حسام محمد مازن)