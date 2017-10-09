من أين يجلب الزمرد؟

في الزمن القديم، كان يتم تمييز الأحجار الكريمة (الجواهر) بواسطة ألوانها فقط، فاسم «الياقوت» أطلق على الأحجار الثمينة ذات اللون الأحمر، واسم «الزمرد» على الأحجار الخضراء اللون و«الياقوت الأزرق» على الأحجار ذات اللون الأزرق.

غير انه لوحظ بعد ذلك ان بعضا من الأحجار الكريمة أصلب من بعضها الآخر، وتعمر لفترة أطول، لهذا أصبحت قيمة الجواهر لاتعتمد على لونها، ولمعانها، وندرتها فقط، بل على قوة صلابتها ايضا.

يطلق على كل أنواع الجواهر اسم «الأحجار الثمينة»، ولكن لغرض التحديد الدقيق يطلق الحجر الثمين على أربعة من أهم وأثمن الأحجار، وهي: الماس، الياقوت، الزمرد، والياقوت الأزرق، أما الأحجار القيمة الأخرى فيطلق عليها «الأحجار شبه الثمينة».

يعتبر الزمرد واحدا من الأحجار الثمينة الطرية، وواحدا من أصناف الزمرد المصري، يتصف الزمرد بحالته المثالية بلون اخضر صاف، ولكن من النادر العثور على زمرد بدون عيب، ولهذا السبب فهو غالي الثمن جدا.

قديما، كان معظم الزمرد يأتي من مناجم مصر، وهذه المناجم ما زالت تعمل في الوقت الحاضر، إلا انها لا تنتج إلا كمية صغيرة جدا من هذه الأحجار الثمينة، إن أفضل أنواع الزمرد في الوقت الحاضر يأتي من مناجم «بوغوتا» في جمهورية كولومبيا، في أميركا الجنوبية، وهناك ترسبات لأحجار الزمرد في روسيا، وفي مناطق «سالزبورك» في جبال الألب، ايضا وهناك كمية قليلة من الزمرد الجيد وجدت في شمال «كارولينا» في الولايات المتحدة، ومن الاكتشافات الحديثة للزمرد وجوده في منطقة «ترانسفال» في جنوب أفريقيا.

وهناك اسطورة تقول بأن للزمرد القدرة على شفاء مرضى الصرع.

إن أكبر حجر زمرد عثر عليه كان طوله (5سم) وقطره (5سم) كذلك.

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