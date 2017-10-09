لماذا يفضل العلماء الجرذان البيضاء عن بقية الحيوانات في تجارب الحمية؟
٭ لأن البنية الكيميائية لمعدة هذه الجرذان بالإضافة إلى عمليات الهضم هي اكثر تشابها بنظيرتها لدى الإنسان.
هل يسمع الذباب؟
٭ الذباب لا يسمع.
كم جناحا يوجد للنحلة؟
٭ أربعة أجنحة.
كم زوجا من الارجل لدى الحشرات؟
٭ تملك الحشرات ثلاثة أزواج من الأرجل؟
ما اضخم الزواحف؟
٭ هو تمساح الماء العذب حيث يصل وزنه من 408 ـ 520 كغم.
من قائل هذه العبارات؟
وللحرية الحمراء باب
بكل يد مضرجة يدق
٭ القائل أحمد شوقي
داء ألم حسبت في شفائي
من صبوتي فتضاعفت برحائي
٭ القائل خليل مطران.
ونحن أناس لا توسط بيننا
لنا الصدر دون العالمين أو الفخر
٭ القائل أبو فراس الحمداني.
الأم مدرسة إذا أعددتها
أعددت شعبا طيب الأعراق
٭ القائل أحمد شوقي.بنك المعلومات
بنك المعلومات