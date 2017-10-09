«ليس هناك سوى شيء واحد يمكن أن يفلح في التعامل معه» الرئيس دونالد ترامب يلمح إلى احتمال استخدام القوة العسكرية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وذلك بعدما فشلت كل الإدارات الأميركية السابقة في التوصل الى نتائج مفيدة لثنيه عن الاستمرار في نهجه النووي. الرئيس دونالد ترامب يلمح إلى احتمال استخدام القوة العسكرية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وذلك بعدما فشلت كل الإدارات الأميركية السابقة في التوصل الى نتائج مفيدة لثنيه عن الاستمرار في نهجه النووي.

«إن تكريم أولئك الذين يغضون أبصارهم عن أعمال العنف في بلدانهم من شأنه أن يلطخ سمعة أوكسفورد» ملاحظة لمجلس بلدية مدينة أوكسفورد البريطانية بعدما صوت أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجريد أونغ سان كاي، زعيمة ميانمار من جائزة الحرية التي يمنحها المجلس لأنها لم تعبأ بالفظائع التي يتعرض لها المسلمون في بلادها. ملاحظة لمجلس بلدية مدينة أوكسفورد البريطانية بعدما صوت أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجريد أونغ سان كاي، زعيمة ميانمار من جائزة الحرية التي يمنحها المجلس لأنها لم تعبأ بالفظائع التي يتعرض لها المسلمون في بلادها.

«أحب جيمي، لكن من الضروري الاهتمام بنفسي أيضا» المغنية لويس ريدناب تكشف أنها باتت تعيش وحدها بمعزل عن زوجها لأنها سئمت الخضوع والاستسلام له في كل شؤون حياتهما المستمرة معا منذ 20 سنة حتى الآن. المغنية لويس ريدناب تكشف أنها باتت تعيش وحدها بمعزل عن زوجها لأنها سئمت الخضوع والاستسلام له في كل شؤون حياتهما المستمرة معا منذ 20 سنة حتى الآن.

«لا يمر يوم واحد دون أن أفتقدك» ليدي غاغا، المغنية الأميركية المنحدرة من أصول إيطالية، ترثي صديقتها سونيا درهام التي ماتت العام الماضي بعد ان خسرت معركتها مع السرطان. ليدي غاغا، المغنية الأميركية المنحدرة من أصول إيطالية، ترثي صديقتها سونيا درهام التي ماتت العام الماضي بعد ان خسرت معركتها مع السرطان.

«أعترف أني كنت مخطئا فقد أفرطت في ذلك إلى درجة الجنون» نجم الغناء روبي وليامز يكشف لأول مرة أنه انهار في أعقاب جولته الغنائية في استراليا عام 2006، وذلك بسبب إدمانه على المخدرات، الأمر الذي جعله يعاني لأيام طويلة من الأرق والشعور بالتعب. نجم الغناء روبي وليامز يكشف لأول مرة أنه انهار في أعقاب جولته الغنائية في استراليا عام 2006، وذلك بسبب إدمانه على المخدرات، الأمر الذي جعله يعاني لأيام طويلة من الأرق والشعور بالتعب.

«هل المسألة حقيقية أم أنها مجرد تكهنات؟» تساؤل للصحافة بعدما سرت إشاعات كثيرة حول انفصال المغنية شاكيرا عن صديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه عقب 6 سنوات من العيش معا أنجبا خلالها طفلين، ولم يتزوجا أبدا. وكانت أحدث التقارير قد أشارت إلى مغادرة صديقها جيرارد لبيتهما في برشلونة مؤخرا. تساؤل للصحافة بعدما سرت إشاعات كثيرة حول انفصال المغنية شاكيرا عن صديقها لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه عقب 6 سنوات من العيش معا أنجبا خلالها طفلين، ولم يتزوجا أبدا. وكانت أحدث التقارير قد أشارت إلى مغادرة صديقها جيرارد لبيتهما في برشلونة مؤخرا.

ماذا قالت ليدي غاغا في رثاء سونيا درهام؟.. وبم اعترف نجم الغناء روبي وليامز؟.. وهل انفصال المغنية شاكيرا حقيقية أم أنها مجرد تكهنات؟