أول طقم اصطناعي للأسنان كان من العاج، من هو الذي صُنع له هذا الطقم، وكيف تطورت هذه التقنية؟

٭ إن رئيس الولايات المتحدة الاميركية جورج واشنطن كان اول من صنعوا له طقما اصطناعيا من عاج الحيوان المعروف بفرس البحر، على الرغم من ان هذا الطقم لم يكن مريحا، ويذكر لنا التاريخ ان واقعة واترلو اتخذت مقابرها، لسنوات عديدة، مصادر للأسنان الصناعية، وبعد اربع وعشرين سنة من هذه الواقعة اكتشف شارل غوديير طريقة لتقوية وتقسية المطاط، والذي منه اتخذت الاسنان الصناعية، فكان تطويعها وتشكيلها ايسر وتركيزها في الفم أوثق.

أما اليوم فإن الأسنان الصناعية تصنع من اللدائن البلاستيكية، ومن الصيني، وهو يصنع خصوصا لهذه الغاية، والواقع ان ثلث الأسنان يصنع من هذا الصيني، والحقيقة ان طقم الاسنان المصنع لا يتضمن سن العقل في كل من اطرافه الاربعة، وذلك لضيق المكان في الفكين، وطقم الاسنان المصنع اضحى مقبولا، شكلا ولونا، في عيادة اطباء الاسنان والمختبرات، ولكن يبقى ان هذا الطقم ينقصه الضغط عند مضغ الطعام والعض على الأسنان كما هو الحال مع الأسنان الطبيعية، اذ ان ضغط الاسنان الصحيحة يبلغ ما بين 150 و250 رطلا، فيما الصناعية لا تضغط اكثر من 10 الى 40 رطلا.

كشكول المعارف والعلوم

كاميليا سلوم عكاوي