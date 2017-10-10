لماذا نشعر بالغثيان؟

الغثيان عرض لأمراض واضطرابات عديدة في الجسم هذه الأمراض ربما تكون في الجهاز الهضمي بما في ذلك التهاب المعدة والاثنى عشر أو وجود قرحة وكذلك التهاب الحويصلة المرارية.

وفي هذه الحالة ربما يشعر الإنسان بغثيان مع مرارة في الحلق وانتفاخ بالبطن وكذلك التهابات بما في ذلك المغص المعوي او حدوث حمى في هذه الأمعاء ويشكل الغثيان وفقدان الشهية للأكل وربما القيء أعراضا مهمة في حالة التهاب الكبد او قصوره أو حدوث تلبك. والغثيان ظاهرة عامة في قصور الكلى وفي التهاب البنكرياس المزمن.

والغثيان ربما يرجع الى وجود مرض بالمخ او اضطرابات نفسية وفي حالات التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الحلق ووجود مخاط بكثرة في هذه المنطقة فإن هذا يسبب غثيانا ربما يؤدي الى القيء من آن لآخر.

والغثيان ظاهرة في حالات هبوط القلب واحتقان المعدة وباقي الجهاز الهضمي أو بسبب زيادة كمية الديجوكسين التي يعالج بها المريض.

ولا يخفى ما للغثيان من اثر على الحوامل في الشهور الأولى للحمل وعدم رغبتهن في تناول الطعام وتأثير ذلك على صحتهن عامة والجنين خاصة، ولا بد من معرفة إذا كان الشخص الذي يعاني من الغثيان مريضا بأي مرض ويتعاطى دواء بسبب ذلك إذ ان بعض الأدوية يسبب غثيانا وقتيا في بعض الحالات لذلك يجب استبعاد هذا السبب.

وواضح ان علاج مثل هذه الظاهرة يحتاج الى فحص دقيق من قبل الطبيب ومعرفة السبب ومعالجة كل حالة حسب ما يتراءى له.

(كنز العلوم - الجزء الثاني - مجدي سيد عبدالعزيز)