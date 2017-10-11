أثناء الحملة الفرنسية على مصر اهتدى العالم الفرنسي شامبليون إلى حجر كتب عليه كتابات باليونانية تقابلها كتابات بالهيروغليفية، ماذا سمي هذا الحجر؟

٭ سمي هذا الحجر «حجر الرشيد».

من العالم المسلم الذي ألّف كتاب «الحساب»؟

٭ هو العالم محمد بن موسى الخوارزمي.

منح هتلر القائد العسكري «رومل» لقب مارشال، ما السبب المباشر لذلك؟

٭ لكثرة انتصاراته وبعد احتلاله لمدينة طبرق في ليبيا.

بماذا لقب رومل؟

٭ لقب رومل بثعلب الصحراء.

متى تم سقوط موسيليني؟

٭ تم سقوطه في 24 يوليو سنة 1943 بعد أن قرر المجلس الفاشستي عزله بأغلبية أصواته.

كيف كانت نهاية موسيليني؟

٭ ألقى الإيطاليون القبض عليه في 8 أبريل سنة 1945 وأعدموه في ميلانو المدينة التي انطلق منها موسيليني نفسه.

من كتاب «بنك المعلومات» للكاتب: هشام خطاب