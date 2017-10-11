٭ قديما سمي كل حجر كريم ذي الصبغة الحمراء بالياقوت.

وكل الحجارة الخضراء سميت زمرد وكل التي كان لونها ازرق سميت ياقوت ازرق، كل الحجارة الكريمة تدعى حجارة ثمينة (وهي اربعة انواع فقط): الماس - الياقوت - الزمرد - الياقوت الازرق.

الحجارة الأخرى الثمينة تدعى شبه ثمينة، والزمرد هو اكثر الحجارة الثمينة طراوة، انه صنف من الزبرجد في حالته الكاملة يكون الزمرد اخضر صافيا غنيا، وكان مصدر الزمرد الرئيسي في السابق في مصر، لكنها الآن تعطي كمية ضئيلة اما في الوقت الحاضر فيتم الحصول عليه من مناجم قرب بوغوتا في كولومبيا، وكذلك في جبال الاورال وبعض مناطق جبال الالب.

٭ توجد في أنواع الأفاعي السامة، إحدى غدد اللعاب تنتج مادة تكون سامة لفريسة الأفاعي، بعض الأفاعي لديها سم يكفي لقتل فيل، وأخرى لديها سم خفيف، ربما هناك نحو 200 أفعى سامة من اصل 412 أفعى معروفة يمكن ان تعتبر خطيرة على الإنسان.

فوق انياب الأفعى تماما هناك فتحة تؤدي الى الغدة المنتجة للسم، عندما تعض الأفعى ذات الأنياب الخلفية يسيل السم في الأخاديد الى الجرح الذي فتحه الناب.

الكوبرا النفاثة تستطيع رش السم من نابيها، بنفس الطريقة التي يرش بها الماء من بخاخ هذه الكوبرا تصوبهما نحو عيون الفريسة ويؤدي إلى العمى الفوري.

٭ الدب القطبي لا ينام فصل الشتاء كما يتوقع العديد من الناس، فنومه في هذا الفصل هو نوم عادي، فدرجة حرارته وتنفسه يبقيان عاديين وهو ينام في الكهوف او تجاويف الجليد، وفي الفترات الدافئة يخرج ليفتش عن طعام له.

(من كتاب: هل تعلم؟ علاء العموش)