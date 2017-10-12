جون ويلكس (1727ـ1797)

مصلح إنجليزي

كانت حياة ويلكس الأولى غير عادية، في ما يتعلق بالسلوك والقواعد المرعية، وكان ينتمي الى مجموعة من الناس الفاسدين الذين اتصفوا بشتى ألوان كسر القيود الاجتماعية، ولكن ما إن انقضى بعض الوقت حتى راح يهتم بالمجتمع في أيامه، وأصدر صحيفة باسم «نورث بريتون» التي راح يهاجم فيها الوزراء ومختلف فئات الناس في مختلف المرافق، وعلى كل الصعد، ثم رشح نفسه لعضوية البرلمان، وفاز بمقعد فيه، ولكنه أوقف لما ذهب الى مجلس العموم لحضور الجلسة، ثم إنه رشح نفسه ثانية، وفاز من جديد بعضوية البرلمان، ولكنه طُرد مجددا، وهاجت الجموع وماجت في لندن، وحملته على الاكتاف في مختلف ارجاء المدينة مطالبة بانصافه.

وواصل حملاته الصحافية من اجل الاصلاح البرلماني، ونجح في ان ينتخب محافظا للندن سنة 1774 وفي تلك السنة أيقن مجلس العموم ان عليه الاعتراف بولكس فتسلم مقعده فيه الذي ظل يحتله طوال ست عشرة سنة، وكان ويلكس مصلحا ومن انجازاته تأمين الحرية التامة للصحافيين لنقل المناقشات البرلمانية.

(من كتاب: صانعو التاريخ سمير شيخاني)