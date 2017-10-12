أين يوجد وادي العشرة آلاف مدخنة؟
٭ في آلاسكا.
كم يبلغ طول أكبر مجموعة جزر في العالم؟
٭ أكبر مجموعة جزر في العالم يبلغ طولها 5600 كيلومتر.
أين يعيش طائر البشنم؟
٭ في أستراليا، وغينيا الجديدة، والجزر القريبة منها.
أين يعيش السمك الطائر؟
٭ في المناطق الاستوائية.
ما أعلى جبل في العالم؟
٭ الجبل الأبيض في هاواي.
أين توجد الغابة السوداء؟
٭ في ألمانيا.
أين يعيش هنود المايا؟
٭ في أميركا الوسطى.
أين كانت حضارة الأزتيك؟
٭ في المكسيك.
أين تم اكتشاف المطاط للمرة الأولى؟
٭ في أميركا الجنوبية.
(من كتاب: كنز المعلومات خالد عبداللاه)