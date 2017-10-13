سوبراهمانيان شاندراسكار

عالم فيزيائي فلكي هندي، ولد عام 1910، وتوفي عام 1995، أحد أكبر علماء الفيزياء الفلكية على مر الزمن. نال جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983 لاكتشاف علمي مهم وهو في عمر 28 سنة، وهو حفيد لعالم حاز هو الآخر جائزة نوبل هو رامان (مكتشف اثر رامان).

ولد في لاهور، باكستان حاليا، وأجرى دراسته في مادراس، ثم حصل على منحة للدراسة في كامبريدج، مع ادينغتون الفلكي الملكي، قام في الباخرة التي تقله من الهند الى انجلترا بجملة من الحسابات عن تطور النجوم التي تسمى «الأقزام البيض»، ما قاده سريعا لافتراض ان هذه الأقزام البيض الكتلية سرعان ما تتحول الى «ثقوب سود». هذه النتيجة اصطدمت مباشرة بمعارضة ايدينغتون معارضة كلية دون هوادة من هذا الذي كان يمثل رمزا أثريا للعلم الانجليزي وأهم مؤسسي الفيزياء الفلكية.

نشأ بين الرجلين في أعقاب ذلك صراع مرير دعا شاندرا الى ترك الموضوع، لكن موهبته ومقدرته جعلته سريعا اختصاصيا عالميا في التطور النجمي والفضائي. شغل منصب استاذ في جامعة شيكاغو وصار احد الاشخاص الاكثر احتراما في مجتمع الفيزياء الفلكية. عندما نال جائزة نوبل كان ادينغتون قد مات، ولن يعلم انه كان على خطأ وأن تلميذه الهندي الشاب قام بأحد أهم الاكتشافات في علم الفلك.

(من كتاب: أعلام ومفاهيم د.أحمد بلال)