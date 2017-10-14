«اللي يشبع بعد جوعه، ادعوا له بثبات العقل»

يضرب مثلا لسوء تصرف عباد الله بعد النعمة.

«صخلة الشعيب ما تحب الا التيس الغريب»

الصخلة في اللهجة الكويتية تعني المعزة، ويضرب على حب الغريب وتقديمه على القريب، ويقال: مغني الحي لا يطرب.

«الوجه من الوجه يستحي»

يضرب مثلا بأن الامور عادة ما تحسم بالمقابلة وان الانسان اذا قابل خصمه خجل.

«الصديق اللي ما يسر مثل العدو اللي ما يضر»

وقد يكون اسوأ، ويضرب للحث على الصداقة النافعة السارة.

«اذا طافك اللحم.. عليك بمرقته»

والمعنى ان ما لا يدرك كله لا يترك جله.

«ضرب اخماس لأسداس»

والمعنى اضاع مواعيده ومواقفه، واصبح يخلط بين الامور، فموعد الستة اصبح خمسة والعكس، ويضرب مثلا لمن اختلطت عليه الامور.

«طاح فيها وقال اذرعها»

والمعنى حتى لا يقال «طاح» اي سقط، فقال: اني اذرعها اي آخذ مقاساتها، ويضرب لمن اراد ان يغطي على عيبه او سقطاته.

«ظهر للجميما قرون»

«الجميما» الشاة غير ذات القرون، والمعنى ان الضعيف اصبح قويا، ويضرب مثلا لمن يستقوي بعد ضعف.

«قال: يا جود الصقر، قال: نطيحه ارنب»

يضرب مثلا للقوي الشديد ينازل الضعيف.

«عريان طاح على متويزر»

وكلاهما يحتاج الى ما يغطيه، ويضرب لمن يطلب المساعدة من فقير.

(من كتاب: 1000 مثل من عيون الأمثال محمد صالح السبتي)