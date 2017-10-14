ما اعمق منخفض ارضي في العالم؟
٭ البحر الميت
كم مساحة صحراء الربع الخالي؟
٭ ربع مليون كيلومتر مربع
أين يقع اكبر حقل بترول في العالم؟
٭ في الكويت
ما الاسم القديم للبحر الأحمر؟
٭ بحر القلزم
كم عدد جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق؟
٭ 15 دولة
ما اعلى بحيرة في العالم؟
٭ بحيرة تنجنيقا
ما اعرض نهر في العالم؟
٭ نهر الامازون
ما اسم اطول نهر في اوروبا؟
٭ نهر الفولغا
ما اكبر بحيرة نهرية في العالم؟
٭ بحيرة فيكتوريا
كم عدد دول العالم التي لا تطل على بحار؟
٭ 26 دولة
ما اكبر بحر في العالم؟
٭ البحر المتوسط
ما اكبر شبه جزيرة في العالم؟
٭ شبه الجزيرة العربية
(من كتاب: هل تعلم؟ وفاء يوسف)