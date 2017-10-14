«أدركت ان هوليوود تتصرف كعصابة مافيا ولكن لم تتطلب مني قط الانضمام اليها»

الممثلة الأميركية روز ماكغوان تنضم الى طابور الممثلات اللواتي قررن فجأة ان الوقت حان للكشف عن ممارسات المنتج هارفي وينشتاين الشائنة بحقهن، كاشفة عن انه اعتدى عليها قبل 20 عاما. وذكرت صحيفة النيويورك تايمز ان الممثلة حصلت من وينشتاين لاحقا على 100 ألف دولار لقاء التزامها الصمت.