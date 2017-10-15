لورد بايرون

من أشهر الشعراء الإنجليز وأكثرهم رومانسية، اسمه الحقيقي «جورج جوردون بايرون» واكتسب لقب اللورد باعتباره سادس لوردات عائلته، ولد في 22 يناير من عام 1788 في لندن.

«لورد بارون» عاش حياة قصيرة نسبيا، فقد مات عن 36 عاما، لكن حياته كانت حافلة ومليئة ومتخمة بالأحداث، التي كانت في بعض جوانبها ذات صبغة غير أخلاقية.

«لورد بايرون» ورث فجأة وهو في العاشرة من عمره ثروة ضخمة من عمه، فدخل مدرسة «هارو» وبدأت رومانسيته الحزينة بعد ان رفضت ابنة عمه حبه، والتي كانت تكبره سنا ومخطوبة.

والتحق بعدها بجامعة كمبريدج، التي شهدت علاقات عاطفية نشرها في أولى محاولاته الشعرية بعنوان: «قطع قصيرة» عام 1806، لكن أول دواوينه كانت «أيام التسكع» عام 1807، لكنه لم يقابل بالترحيب الذي كان يتمناه، ففتح نيرانه النقدية على الساحة الأدبية كلها حتى تم الاعتراف به كشاعر!

في اليونان التقى بايرون بأسلوب حياة مختلف عن الحياة المحافظة الانجليزية، وكتب أثناء رحلته اليها بحرا «رحلة هارولد» نشرها بعد عودته الى لندن، لكانت تعبيرا عن ولعه بالحياة في اليونان واسطنبول، لكنها مغفلة بكآبة أبناء عصره!

«لورد بايرون» تأثرت أشعاره كثيرا بحالات الاكتئاب والإحساس بالخطيئة والانغماس في الندم الحزين، وهو ما ظهر في أجزاء «رحلة هارولد» الأربعة، والتي كان ثالث أجزائها في موقعة واترلوا ورابعها في إيطاليا الى البندقية، وأشهر أعمال لورد بايرون وأكثرها نضجا هي «دون جوان» في جزءين، انضم بعد ذلك الى القوات المحاربة في اليونان ضد العثمانيين الأتراك، ومات بالحمى في أحد المستنقعات اليونانية!

(من كتاب: شخصيات صنعت التاريخ أسيمة جانو)