٭ الإنسان يعمل والله يبارك.
٭ الحب يأتي بعد الزواج.
٭ كل انسان سيد في بيته.
٭ الشر أمام الخير لا شيء.
٭ عين الضيف عين حادة.
٭ خير لك ان تؤجل من أن تنسى.
٭ اليد تغسل اليد والحجر يصقل الحجر.
٭ رجل بلا مال خير من رجل بلا شرف.
٭ الحياة الانسانية كشمعة.
٭ إذا خشيت الله لم تخش إنسانا.
٭ بيضة اليوم خير من دجاجة الغد.
٭ فاعل الإثم سوف يبكي.
٭ القط أسد في نظر الفأر.
٭ الشبعان لا يصدق الجوعان.
٭ اللسان بلا عظم لكنه يكسر العظم.
٭ ستتقهقر بالقدر الذي تتقدم به.
٭ الأحماض القوية تأكل أوعيتها.
٭ يا لسعادة الصبور.
٭ الجار أقرب من القريب.
٭ الذئب يحب الضباب.
٭ اشتغل كعبد وكل كسيد.
٭ العملة البيضاء للأيام السوداء.
٭ الذئب العجوز مبعث ضحك الكلب.
(من كتاب: الموسوعة الثقافية الكبرى مجدي سيد عبدالعزيز)