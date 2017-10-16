كيف تطور اختراع التلفزيون؟

لا شك انك تعلم ان عملية التلفزة معقدة وان جهودا عديدة بُذلت لتطويرها، والتلفزة لم تكن في اي وقت من الاوقات اكتشاف رجل واحد، حيث ان سلسلة من المحاولات قادت الى ذلك، ففي العام 1817 اكتشف عالم كيميائي اسوجي الاصل يدعى جونس برزيليوس العنصر الكيميائي المعروف بسيلينيوم، وهذه الخاصة هي الكهربائية الضوئية، وفي العام 1875 استفاد المخترع الاميركي ج.ر.كاري منه وصنع ما يمكن تسميته بأول جهاز تلفزيوني يستخدم خلايا كهربائية ضوئية، اذ ان تسليط مشهد تلفزيوني يستخدم خلايا كهربائية ضوئية يسمح لكل خلية بتمرير كمية متناسبة من الكهرباء مع كمية الضوء الذي تتعرض له، وبالتالي يمكن اعادة تكوين الصورة عن طريق الزر الكهربائي

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وكانت الخطوة الثانية القرص الكاشف من قبل بول نبكو وهو عبارة عن قرص فيه عدة ثقوب تسمح بمرور الضوء من وقت لآخر، وهذا القرص يدور امام الخلايا الكهربائية بعد ان تبين ان كمية من الكهرباء التي ينقلها السيلينيوم تتعلق بقوة الضوء المسلطة عليه، وكذلك يوجد قرص آخر يدور امام المراقب.

بقي المبدأ على حاله كما اكتشفه كاري، وفي العام 1923 تم اول نقل للصور بواسطة الاسلاك وذلك من قبل جون برد البريطاني وتشارلز جنكنز في الولايات المتحدة الاميركية، ثم حدث تقدم كبير في تطوير آلات التصوير حيث تمكن فلاديمير زوكين وفيلو فارنس ورث من ايجاد نموذج من آلات التصوير تعرف احداها اليوم باسم ايكونسكوب والثانية باسم ايماج ديسكتر اي مقسمة الصورة.

بدلت في العام 1945 انابيب هاتين الآليتين اللاقطة بما اسموه اورتيكون والتي تعين جهاز الصورة المستقيمة.

(من كتاب: غرائب الاختراعات والاكتشافات - دار العودة - بيروت)