ماذا يعني قبل الصباح وبعد الصباح؟

جميعنا نستخدم قبل الصباح وبعد الصباح للإشارة الى قبل الظهر أو بعد الظهر ولكن هل تعرف ماذا يعني ذلك بالضبط، وكيف استخدمت هذه التعابير؟

كما تعرف، فإن دوران الأرض يجعل الشمس والنجوم تبدو وكأنها تتحرك عبر السماء فالنهار يبدأ عندما تشرق الشمس من الشرق وينتهي عندما تغرب من الغرب.

وعندما تكون الشمس عالية في السماء بين هذين الموقعين (أي بين الشرق والغرب) فإن نصف ساعات النهار تكون قد انقضت.

لذلك، فمن ملاحظة موقع الشمس في السماء تمكن الإنسان القديم من تحديد وقت النهار، وفي الليل، فإن حركة النجوم تؤدي نفس الغرض.

إن الشيء المهم في تحديد الوقت هو معرفة لحظة الظهيرة تماما فكل واحد منا، أينما يكن تتحدد الظهيرة عندما تكون الشمس فوق رؤوسنا مباشرة، وللتفكير بخط وهمي، خط الزوال الشمسي، يرسم عبر السماء مستقيما يمتد من نقطة في شمال مستواك الى نقطة في جنوبك.

عندما تكون الشمس في خط الزوال، فهذا يعني وقت الظهيرة بالنسبة لك، ولكن إذا زالت الشمس شرق خط الزوال فيعني هذا وقت الصباح، وبعدما تعبر الشمس خط الزوال (إلى الغرب) فهذا وقت ما بعد الظهيرة.

الكلمة اللاتينية لمنتصف النهار هي «ميرديس» ومنها جاءت الكلمة «ميريديان» لذلك فإن A.M تعني «صباحا» وP.M تعني «مساء».

كل منطقة من مناطق الوقت في العالم هي باتساع حوالي 15 درجة طول (خطوط الطول) وهي المسافة التي تقطعها الشمس بالحركة في السماء خلال ساعة واحدة تقريبا، كل شخص يعيش في نفس منطقة الوقت يلاحظ الظهيرة في نفس اللحظة، وبهذه الطريقة، فإن الوقت يختلف بمقدار ساعة واحدة عندما تتحرك عبر كل منطقة وقت (أي بين منطقة وقت ومنطقة وقت تالية).

(من كتاب: سؤال وجواب في العلم والتكنولوجيا للكاتب د.هشام عبدالجبار الهاشمي)