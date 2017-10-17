٭ أول شيء يقوم به العديد من الناس في فنلندا بعد أخذ حمام ساونا حار جدا هو الاستلقاء والتمرغ فوق الثلج.

٭ اليوم ننظر الى زهرة البنفسج على انها زهرة عطرة وجميلة ولكن الأمر كان يختلف بالنسبة للإغريق والرومان فقد اعتادوا وحتى القرن الرابع عشر تناول هذه الزهرة كطعام في العديد من حلوياتهم.

٭ أول فيلم روائي طويل لم يكن فيلما أميركيا كما قد يتبادر الى ذهنك.. بل كان أستراليا وكان بعنوان «قصة كيلي جانج» وهو عن الغرب الأسترالي.

٭ كان من عادات العرسان في أوروبا قديما خطف المحبوبة وكان العريس يأخذ معه لهذه الغاية رجلا قويا ليتمكن من حملها وخطفها بمساعدته، الآن يصطحب العريس معه خاتما صغيرا ليخطف به محبوبته.

٭ الحرف الأول من كلمة الأم العامية هو حرف الميم في معظم لغات العالم تقريبا.

٭ أول إعلانين جرى نشرهما في الجرائد عام 1647 كانا مختلفين تماما كان الأول حول كتاب يوزعه رجال الدين في انجلترا والثاني حول بعض معلومات عن سرقة حصانين.

٭ من عادة الألمان في اليوم الأخير من السنة تناول سمك الكارب وبتناول هذا النوع من السمك ستجلب لنفسك الحظ السعيد وللتأكد من هذا الحظ وتثبيته يقوم بعض الناس بوضع عظام هذا السمك في جيوبهم طوال أيام السنة.

٭ «الدومينو» لعبها أولا الرهبان في فرنسا وكانوا رهبان الدومينو ولهذا سميت اللعبة بهذا الاسم.

٭ أنشئت جمعية في بلجيكا عام 1877 بهدف «تحسين طباع وعادات الحيوانات الأليفة».

٭ ابتداء من العصور الوسطى بدأ الناس في اوروبا بارتداء اللون الأسود أثناء الحداد، قبل ذلك الوقت كان اللون الأبيض هو السائد في مثل تلك المناسبات كما هو الحال في الصين.

(من كتاب 4000 حقيقة مذهلة للكاتب: جايلز براندريث ـ ترجمة: ليديا البريدي)