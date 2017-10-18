كيف ظهرت العطور؟

٭ لم يخبرنا التاريخ عن اول شخص صنع العطور، ولكن من الواضح ان هذا الشخص عاش منذ قديم الزمان في مصر الفرعونية، فقد كان اثرياء المصريين القدماء يحملون قوارير من السيراميك تحتوي على مواد عطرية، وفي تلك الأيام كان للعطور قيمة تفوق قيمة كثير من الكنوز، وكانت عملية تدليك الجسم بالزيوت العطرية تصحبها طقوس معينة.

وبمرور الوقت تغيرت طريقة تحضير العطور، ولعل أهم ما حدث في هذا الشأن تم في القرن الثامن الميلادي على يد العرب الذين توصلوا الى طريقة التصنيع، وعرفوا ان قطرات الزيوت العطرية حينما تذوب في الكحول فإن رائحتها تقوى وتزداد عبقا، ومن يومها بدأ إنتاج العطور.

ولم تعرف اوروبا سر صناعة العطور الا بعد سبعة قرون حينما بدأت بعض الدول الاوروبية خاصة الغنية بالنباتات العطرية مثل فرنسا في انتاج عطورها المشهورة.

ما هي اشهر دولة في الكافيار؟

٭ الكافيار من أغلى الوجبات التي تقدم في المطاعم الفاخرة حول العالم، وروسيا هي اشهر دولة تنتج الانواع الممتازة من الكافيار، وهو بطارخ بعض انواع من الاسماك مثل اسماك الحفش العملاقة وبعض انواع السلمون.

وعملية اعداد الكافيار يقوم بها عمال مهرة يقومون بنزع بطارخ السمك وهي طازجة ثم تعبأ في أوان بعد خلطه بحبيبات دقيقة من الملح الجاف.

ما سرعة دوران الأرض حول نفسها؟

٭ إن قطر الأرض هو 12756 كيلومترا، وهي تستغرق 23 ساعة و56 دقيقة لتكمل دورة واحدة حول نفسها، وهذا يعني انها تدور بسرعة 1607 كيلومترات في الساعة، ان جاذبية المد والجزر تبطئ من دوران الأرض كل عام، ولكنه بطء قليل جدا، ففي 100 مليون سنة يمكن ان يزيد طول اليوم نصف ساعة فقط.

(من كتاب: حول العالم س و ج للكاتب مصطفى غنيم)