٭ 1876م مولد اول طبيب عمل في الكويت: د.ستانيلي ميلري.
٭ 1936م افتتاح اول مجلس للمعارف لرعاية الخدمات التعليمية.
٭ 1945م افتتاح اول مستشفى حكومي هو المستشفى الأميري.
٭ 1969م افتتحت اول محطة ارضية للاتصالات عبر الاقمار الاصطناعية في الكويت.
٭ 1986م صدر مرسوم أميري عهد فيه للمؤسسة العامة للموانئ بإدارة وتشغيل ميناء الشعيبة.
٭ 1995م تم اكتشاف بئر كراع المرو النفطية رقم 1 الواقعة غرب الكويت.
٭ 1997م تم إشهار النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية.
(من كتاب: تاريخ الكويت يوماً بيومٍ إعداد: د.صالح محمد العجيري - د.محمد محمد احمد عيسوي - عبدالعزيز بدر محمد بوهندي)