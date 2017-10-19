٭ الحياة ألم يخفيه أمل وأمل يحققه عمل وعمل ينهيه أجل ثم يجزى كل امرئ بما فعل.
٭ تذكر أخطاءك لتتخلص من عيوبك، وانس اخطاء اصدقائك كي تحافظ عليهم.
٭ إن هممت فبادر وإن عرفت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر.
٭ الصدق ربيع النفس، وثمرة المروءة، وشعاع الضمير.
٭ السعادة هي الشيء الوحيد الذي تستطيع ان تعطيه لغيرك ولو كنت لا تملكه.
٭ لا تجمع بين القناعة والخمول.. ولا بين العزة والغرور.. ولا بين التواضع والمذلة.
٭ الحق يحتاج إلى رجلين رجل ينطق به، ورجل يفهمه.
٭ لا يربح في النهاية إلا من يستطيع أن يبني جسرا من الثقة بينه وبين الناس، ومواد ذلك الجسر هي: الأمانة وحفظ العهود واللطف والتعاون والاحترام.
٭ يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع.
٭ الإنسان المتكبر كالطير في السماء، كلما تعالى تضاءل في أعين الناظرين.
٭ من لا يملك فائض حب يشرك فيه الآخرين، فهو كالحجارة أو أشد قسوة.
٭ الكرام يتعاملون بالثقة ويتواصلون بحسن الظن ويتوادون بالإغضاء عن الهفوات.
(من كتاب: كلام من ذهب إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي)