٭ الحياة ألم يخفيه أمل وأمل يحققه عمل وعمل ينهيه أجل ثم يجزى كل امرئ بما فعل.

٭ تذكر أخطاءك لتتخلص من عيوبك، وانس اخطاء اصدقائك كي تحافظ عليهم.

٭ إن هممت فبادر وإن عرفت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر.

٭ الصدق ربيع النفس، وثمرة المروءة، وشعاع الضمير.

٭ السعادة هي الشيء الوحيد الذي تستطيع ان تعطيه لغيرك ولو كنت لا تملكه.

٭ لا تجمع بين القناعة والخمول.. ولا بين العزة والغرور.. ولا بين التواضع والمذلة.

٭ الحق يحتاج إلى رجلين رجل ينطق به، ورجل يفهمه.

٭ لا يربح في النهاية إلا من يستطيع أن يبني جسرا من الثقة بينه وبين الناس، ومواد ذلك الجسر هي: الأمانة وحفظ العهود واللطف والتعاون والاحترام.

٭ يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع.

٭ الإنسان المتكبر كالطير في السماء، كلما تعالى تضاءل في أعين الناظرين.

٭ من لا يملك فائض حب يشرك فيه الآخرين، فهو كالحجارة أو أشد قسوة.

٭ الكرام يتعاملون بالثقة ويتواصلون بحسن الظن ويتوادون بالإغضاء عن الهفوات.

(من كتاب: كلام من ذهب إعداد: حفيظ بن عيسى الراجحي)