متى استخدمت أحواض الاستحمام للمرة الأولى؟

كان الناس، في الأزمنة القديمة، يستحمون بالماء لسببين، للنظافة وكجزء من الطقوس الدينية.

وكان قدماء اليونان يستحمون بالماء الدافئ للمتعة وراحة الأعصاب وصارت الحمامات مراكز يجتمع فيها الناس كما صار الاستحمام طريقة من طرق معالجة الأمراض.

وكان الاستحمام بالنسبة للسومريين والبابليين والفينيقيين في العراق القديم وسورية، مظهرا من مظاهر الفرح والتجدد بالاضافة الى ارتباطه بالشعائر الدينية، اما عند قدامى المصريين فقد كان طقسا دينيا في الدرجة الأولي، كذلك ارتباط الاستحمام عند اليهود بالمناسبات الدينية، وهو عند الهندوس جزء من الطقوس الدينية اما عند المسلمين فطهارة الجسد شرط للصلاة، وهي طهارة تتحقق بالوضوء والاستحمام.

اقدم الحمامات التي بقيت اثارها او صورها حتى ايامنا هذه نجدها في كنوسوس بجزيرة كريت وهي تعود الى ما قبل اربعة آلاف سنة، فالقصر الكبير في هذه المدينة كانت له حمامات فيها احواض، وقد عثر في جناح الملكة، في القصر نفسه، على حوض يرجع الى زمن يتراوح بين سنة 1700 قبل الميلاد وسنة 1400ق.م.



وهو كثير الشبه بالأحواض الحديثة ويبدو ان شكل الأحواض لم يتغير كثيرا بمرور القرون.

على أية حال كان الاستحمام في الأحواض قد اصبح مألوفا منذ قدماء اليونان، وكانت هذه الأحواض تصنع من الحجر المصقول والرخام والخشب، وقد وصف هوميروس الشاعر اليوناني الكبير شاعر الاوذيسة والالياذة حوضا جميلا من الفضة جيء به من مصر.



في ايام الدولة الاسلامية اصبح الحمام جزءا اساسيا من كل بيت وذلك لكون الاغتسال مقدمة للصلاة ولتعدد الوصايا والاحاديث التي تدعو الى النظافة كما تطورت هندسة الحمامات وبلغت حدا كبيرا من الفخامة.



وانتشرت الحمامات العامة والشعبية بأقسامها المختلفة لاسيما في العصر العباسي وما بعده وبالغ المعماريون في زخرفة الحمامات ورصف ارضها بالرخام وتجصيص جدرانها ولم تعد الغاية من ارتياد هذه الحمامات مقتصرة على النظافة بل صار الحمام فوق ذلك وسيلة لراحلة الأعصاب ويطلق اليوم على حمامات البخار في أنحاء العالم اسم الحمام التركي.

(من كتاب: الموسوعة العلمية)