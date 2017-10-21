تشيكوفسكي

موسيقي روسي ظهرت موهبته الموسيقية في سن مبكرة، لذلك شجعه والده لدراسة الموسيقى، وعندما ذهبت اسرته الى بترسبرغ للعيش هناك درس القانون في الجامعة وعمل في الخدمة المدنية لفترة من الوقت، وفي سن الثانية والعشرين تحول الى دراسة الموسيقى ولم يكمل دراسته، ولكنه انتقل الى موسكو لكي يساعد معلمه نيكولاس في تقديم اعماله الاوبرالية وسيمفونياته في موسكو.



نال تشيكوفسكي شهرة كبيرة.

قدم العديد من الاعمال الاوبرالية الرائعة منها بحيرة البجع وكسارة البندق وغيرها من الاعمال الاوبرالية، وهذه الاعمال لا تزال تؤدى الى الآن في المسارح الاوبرالية العالمية.

برامز جوهانس

موسيقي الماني وعازف للبيانو. في نوفمبر عام 1973 توفي العازف والموسيقي العظيم برامز عن عمر يناهز السابعة والتسعين عاما.



كان من اروع عازفي البيانو في العالم، فقد قام بعزف الاعمال الاوبرالية الكبيرة على مسارح اوروبا، فبدأ بعزف Honky Tonk في همبرغ ونال شهرة كبيرة وفي عام 1850 تحول الى التأليف والتلحين الموسيقي وفيما يقرب من اربعين عاما قدم عددا هائلا من السيمفونيات العالمية والكونشرتات والمقطوعات الغنائية والموسيقية ومن اشهر اعماله وافضلها Concertos وهذه الكونشرتات من افضل الاعمال الرومانسية وعلى الصعيد الشخصي كان رجلا تعيسا ولم يتزوج وكان يطلق عليه محارب النساء.

(من كتاب الخالدون 1000 الكاتب علي رمضان فاضل)