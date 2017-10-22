اسماء ومعانٍ
عوكل: الرجل القصير المتباعدة رجلاه.
رمسيس: ابن الإله رع.
سامي: الرفيع العالي.
شذى: المسك القوي الرائحة.
سندس: الحرير الرقيق.
عنبسة: الأسد.
فكار: كثير التفكير.
فريال: المرأة حسنة العنق.
زمزم: الماء الكثير.
سراج: المصباح الزاهر.
شاءول: السائل والطالب.
غيداء: المرأة الناعمة الرقيقة.
عفان: الصاعد في الجبل.
طيفور: طائر صغير.
شبل: ولد الأسد.
رميساء: كاتمة السر والخبر.
خلود: البقاء والدوام.
صواف: بائع الصوف وصانعه.
علياء: الشريفة العظيمة.
قسطنطين: قوي ومتين وصلب.
فواز: كثير الفوز والربح.
عاشور: المعاشر للآخرين.
شمشون: شبيه الشمس.
شنن: الكثير الهجوم على عدوه.
(من كتاب الموسوعة الثقافية الكبرى للكاتب مجدي سعيد عبدالعزيز)